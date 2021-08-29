بعد 16 عامًا.. هل يواجه ساحل الخليج الأمريكى مأساة أكبر من كاترينا؟

وصل إعصار إيدا كوبا يوم الجمعة وهو في طريقه الآن إلى ضرب ساحل الخليج الأمريكي ونيو أورليانز بقوة شديدة الخطورة يوم الأحد- بعد 16 عامًا بالضبط من تدمير المدينة من قبل إعصار كاترينا، وفقا لما أوردته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وبحسب المركز الوطني للأعاصير، اشتدت كثافة إيدا بسرعة يوم الجمعة من عاصفة استوائية إلى إعصار مع رياح وصلت سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة عندما ضرب غرب كوبا.

وتوقع المركز أن تشتد قوة إيدا لفترة وجيزة لتصبح عاصفة من الفئة الرابعة أكثر خطورة مع رياح تصل سرعتها إلى 140 ميلاً في الساعة قبل أن تصل إلى اليابسة على طول ساحل الخليج كإعصار من الفئة 3 اليوم الأحد.

وقال المركز "من المتوقع أن يكون إعصار إيدا خطيرًا للغاية عندما يقترب من الساحل الشمالي للخليج، اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تهب رياح بقوة الإعصار في نفس اليوم في أجزاء من منطقة التحذير من الأعاصير على طول ساحل لويزيانا، بما في ذلك مدينة نيو أورليانز، مع احتمال حدوث أضرار كارثية بسبب الرياح، حيث يتحرك قلب إيدا إلى الساحل".

كما حذر مركز الأعاصير من عاصفة "تهدد الحياة" على طول ساحل لويزيانا وميسيسيبي، حيث من المتوقع أن تجلب العاصفة هطول أمطار غزيرة ورياحا قوية وسيولا.

واستعدادًا للإعصار، دعا عمدة نيو أورليانز لاتويا كانتريل إلى إخلاء إلزامي لمناطق المدينة خارج نظام حماية السدود، كما أصدرت أجزاء أخرى من لويزيانا أوامر إخلاء طوعية وإلزامية في بعض الحالات.

كما تم وضع أجزاء من ألاباما وميسيسيبي وتكساس وفلوريدا تحت ساعات العواصف الاستوائية وساعات هبوب العواصف.

وأعلن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز حالة الطوارئ ليلة الخميس، وحذر السكان يوم الجمعة من أنه بحلول يوم الأحد يجب أن تكون في المكان الذي تنوي أن تكون فيه للتغلب على العاصفة".

وقال خبير الأرصاد الجوية الوطنية بنيامين شوت خلال مؤتمر صحفي الجمعة مع إدواردز، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، "ستكون هذه عاصفة ستغير حياة أولئك الذين ليسوا مستعدين".

ووافق الرئيس جو بايدن على إعلان الطوارئ الفيدرالي لولاية لويزيانا، مع توقع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) إرسال ما يقرب من 150 موظفًا طبيًا وما يقرب من 50 سيارة إسعاف إلى ساحل الخليج لمساعدة المستشفيات المتوترة.

ومن المتوقع أن تصل إيدا إلى اليابسة بالقرب من نيو أورليانز في التاريخ المحدد الذي هز فيه إعصار كاترينا المدينة كعاصفة من الفئة 3 مع رياح 125 ميل في الساعة قبل 16 عامًا.

وكان إعصار كاترينا مسئولا عما يقدر بنحو 1800 حالة وفاة من وسط ساحل لويزيانا إلى خط ولاية ميسيسيبي- ألاباما، وأسفرت عن فيضانات كارثية عبر ما يقرب من 80 في المائة من نيو أورليانز.