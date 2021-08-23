بسبب خلافات مالية.. إصابة سائق برش خرطوش في مشاجرة بالجبل الأصفر

شهدت منطقة الجبل الأصفر بالخانكة سائق توك توك بالقليوبية برش خرطوش فى الظهر إثر مشادة نشبت بينه وبين آخر لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة وتدخل شخص آخر لمناصرة الطرف الآخر .

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية شارع بين السورين بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "رمضان ر م" 28 سنة، سائق توك توك سبق اتهامه فى 9 قضايا "مخدرات وسلاح وسرقة وسائل نقل" مصاب برش خرطوش بالظهر وطرف ثان "أشرف ح غ" 28 سنة عاطل سبق اتهامه فى 2 قضية و"كرم أ أ ع" وشهرته كرم عصفورة 19 سنة سائق جميعهم مقيمين دائرة المركز وذلك لوجود خلاف مالى بين الأول والثانى.

وتجدد الخلاف بالشارع محل سكنهم وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة تدخل خلالها الثالث لمؤازرة الثانى وتعدى كل من الطرفين على الأخر بالضرب وأطلق الثانى عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابة الأول وفر هاربا جرى ضبط طرفى المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخري قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القليوبية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالبشر واستقطاب الأطفال الشاردين لإجبارهم على التسول واستجداء المارة 45 يوما على ذمة التحقيقات على أن يراعي لهم التجديد في الميعاد المحدد لذلك قانونا.

وأوضحت المحكمة بالقليوبية أن المتهمين يجبرون الأطفال بطريق الإكراه الواقع عليهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء ما يبث الرعب في أنفسهم مستغلين في ذلك حداثة سن المجني عليهم في أعمال السخرة والتسول وفي أغراض غير مشروعة وذلك بعد أن قاموا بهتك عرض المجني عليهم وتهديدهم والتعدي عليهم جنسيا كوسيلة لإذعانهم والامتثال لأوامرهم.