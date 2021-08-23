الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات مالية.. إصابة سائق برش خرطوش في مشاجرة بالجبل الأصفر

خرطوش
خرطوش

شهدت منطقة الجبل الأصفر بالخانكة سائق توك توك بالقليوبية برش خرطوش فى الظهر إثر مشادة نشبت بينه وبين آخر لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة وتدخل شخص آخر لمناصرة الطرف الآخر .

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية شارع بين السورين بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "رمضان ر م" 28 سنة، سائق توك توك سبق اتهامه فى 9 قضايا "مخدرات وسلاح وسرقة وسائل نقل" مصاب برش خرطوش بالظهر وطرف ثان "أشرف ح غ" 28 سنة عاطل سبق اتهامه فى 2 قضية و"كرم أ أ ع" وشهرته كرم عصفورة 19 سنة سائق جميعهم مقيمين دائرة المركز وذلك لوجود خلاف مالى بين الأول والثانى.

وتجدد الخلاف بالشارع محل سكنهم وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة تدخل خلالها الثالث لمؤازرة الثانى وتعدى كل من الطرفين على الأخر بالضرب وأطلق الثانى عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابة الأول وفر هاربا جرى ضبط طرفى المشاجرة وحرر  محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخري قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القليوبية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالبشر واستقطاب الأطفال الشاردين لإجبارهم على التسول واستجداء المارة 45 يوما على ذمة التحقيقات على أن يراعي لهم التجديد في الميعاد المحدد لذلك قانونا.

وأوضحت المحكمة بالقليوبية أن المتهمين يجبرون الأطفال بطريق الإكراه الواقع عليهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء ما يبث الرعب في أنفسهم مستغلين في ذلك حداثة سن المجني عليهم في أعمال السخرة والتسول وفي أغراض غير مشروعة وذلك بعد أن قاموا بهتك عرض المجني عليهم وتهديدهم والتعدي عليهم جنسيا كوسيلة لإذعانهم والامتثال لأوامرهم.

تشكيل عصابي مشاجرة القليوبية مركز شرطة شبرا الخيمة الأجهزة الأمنية قضايا مخدرات محكمة جنايات خلافات مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

«برشامة» وراء تدهور حالته مؤخرًا.. الفنان عادل الفار يكشف تفاصيل وضعه الصحي

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الثلاثاء

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

كواليس فيديو «فساد للركب فى تموين أبوكبير شرقية»

3 قتلى ومصابين فى خناقة على «صفقة مخدرات» بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

صور

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نجاح اختبار الجيش الأمريكى لمنظومة «القبة الحديدية»

الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسئولية جرائم بؤر الإرهاب فى الضفة الغربية

إجراءات إسرائيلية جديدة لمكافحة تفشي كورونا