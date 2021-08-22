نصر فريد واصل يحسم الجدل: 3 حالات تسقط عن الإنسان التكاليف الشرعية

شهدت جروبات الفتوى الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرًا حول سؤال صدر من أحد رواد التواصل الاجتماعي، يقول فيه إن الجهة المسئولة عن تعيين العاملين بالمساجد، قد قامت بتعيين مواطن كان قد سبق له دخول مسشتفى الأمراض العقلية في فترة من فترات حياته، والآن هو مشرف على مسجد كبير بالقرية ويتولى رعايته، فهل هذا جائز، أم يقوم أهل القرية بالاعتراض على هذا الأمر؟

وانقسم رواد التواصل إلى مؤيد ومعارض لذلك، فقال البعض إنه طالما أصبح يتولى مسؤولية فهو عاقل ولا نحاسبه على هذه الفترة، وبينما عارض البعض بشدة وقال إن الجنون يترك أثرًا والحالة النفسية كذلك.

وعند الرجوع إلى دار الإفتاء، أجاب عن مثل هذه الفتوى فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، وكان نص الفتوى يقول: هل يجوز شرعًا لرجل سبق له دخول مستشفى الأمراض العقلية أن يتولى أمرًا من أمور المسلمين، وخاصة الإشراف على مسجد من المساجد؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

من جهته، أجاب نصر واصل قائلًا: "عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أحمد وأصحاب السنن.

وأضاف مفتى الديار المصرية، أن من هذا الحديث يتبين أن المسلم الذي يقوم بجميع العبادات والأعمال والأمور الدنيوية لابد وأن يكون عاقلًا لكي يحسن التصرف، فإذا لم يكن المسلم عاقلًا فيرتفع عنه جميع التكاليف الشرعية والدنيوية.

وبناءً على ذلك: إذا ما خرج هذا المسلم المسؤول عنه من مستشفى الأمراض العقلية وأصبح سليمًا وعاقلًا ويباشر جميع أعماله بتصرفٍ لائقٍ فلا مانع شرعًا من مباشرته لجميع التكاليف الشرعية ومنها الإشراف على المساجد؛ وذلك لأن العقل شرطٌ لصحة العبادات جميعًا.

وأشار المفتى إلى أن المختص بإثبات شفائه وأنه أصبح عاقلًا ويحسن التصرف في جميع الأمور أو عدم شفائه هم الأطباء الثقة المتخصصون في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.



طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

