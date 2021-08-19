مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر حتى الخميس المقبل

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، عن أنه نظرا لإقبال الطالبات والطلاب الذين أنهوا مرحلة الثانوية، ومراعاة لظروف الطلاب في المناطق النائية، فقد تقرر مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات بالكليات التي يتطلب القبول بها ذلك، حتى الخميس المقبل الموافق 26/8/2021، وذلك من خلال التسجيل على نفس الرابط https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

وأوضح المركز الإعلامي أن الجامعة كانت قد أوضحت أن الطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية والراغبين في الالتحاق بالكليات الآتية عليهم التسجيل على الرابط أعلاه، علمًا بأن الرقم السري هو كود التنسيق الموجود باستمارة نجاح الطالب.

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات على الموقع وذلك باستخدام رقمه القومي ورقم الجلوس الخاص به، ثم يتأكد الطالب من أنه قام بتسديد رسوم الاختبار حتى يتمكن من إتمام عملية التسجيل، وفي حالة عدم سداد المصروفات الدراسية يتوجه إلى أقرب ماكينة فوري ويقوم بتسديد المصروفات، تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة لها، ثم يقوم الطالب باختيار نوع الاختبار، والكلية، وسيظهر له موعد التوجه للكلية.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها ومواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات، ويتوجه للمكان المذكور في الإيصال في الموعد المحدد على أن يكون معه الرقم القومي وصورة منه، رقم الجلوس (في الثانوية الأزهرية) وصورة منه في كل اختبار يرغب في أدائه، و3 صور شخصية.

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الكليات التي تعقد اختبارات القدرات للقبول بها فهي:

1. كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة رياض الأطفال انتظام وتفهنا الأشراف (تخصص التربية انتظــام ورياض الأطفال).

2. كلية اللغات والترجمة (تخصص عام انتظام، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغات الإفريقية، الترجمة الفورية إنجليزى انتظام، شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظام).

3. كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة.

4. كليات التربية بالقاهرة تخصص عام (علمي / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي "الحلقة الأولى" (علمي / أدبي).

5. التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام، المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام، تخصص عام انتظــام، التربية الخاصة انتظــام.

6.كلية التربية بنين بأسيوط شعب انتظــام والتربية الخاصة انتظــام، وبنات شعب انتظــام والتربية الخاصة انتظــام ورياض الأطفال انتظــام.

7. كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تخصص عام انتظام.

8. كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

9- كلية التمريض للبنات بالقاهرة انتظــام.