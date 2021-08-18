«المهندس للتأمين» تعقد اجتماعا لتعديل المادة 21 من النشاط الأساسي

عقدت الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين، اليوم الأربعاء، اجتماعًا غير عاديًا لتعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، على أن يقتصر الحضور على المساهمين أو وكلائهم، وفي حالة عدم اكتمال العدد القانوني سيُعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس لنفس الغرض.

وتنص المادة 21 التي تم تعديلها ويُنتظر اعتمادها من الجمعية العمومية على أن “يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء علي الأقل وأربعة عشر عضوًا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، عن طريق الانتخابات بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز مقعد مجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة، كلما أمكن ذلك، على ألا يخل ذلك بحق المساهم في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وضم عضوين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه”.

وأوجبت المادة 21 المُعدلة، أن يضم المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية.

في السياق ذاته، سيضم المجلس كلًا من خالد عبد الصادق، ومؤمن مختار الرئيس السابق لمجلس إدارة مصر للتأمين، باعتبارهم من ذوي الخبرة في مجال التأمين.

وكانت المهندس للتأمين قد نجحت في زيادة حصيلة أقساطها المباشرة في الشهور التسع الأولى من العام المالي الماضي 2020/2021 – في الفترة من أول يوليو 2020 حتى نهاية مارس 2021- لتصل إلى 431 مليون جنيه، مقابل 398.2 مليون جنيه تقريبًا، في الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2019/2020، بزيادة تصل إلى 32.8 مليون جنيه، وبنسبة نمو 8.2%.

في المقابل، تراجع إجمالي أقساط إعادة التأمين الوارد، ليلامس 3 ملايين جنيه تقريبًا، مقابل 3.6 مليون جنيه، خلال التسع شهور الأولي من العام المالي الماضي والسابق على التوالي، بانخفاض نسبته 17.6%.

من ناحية أخري، كشفت قائمة الإيرادات والمصروفات بشركة المهندس للتأمين عن تراجع فائض النشاط التأميني- فائض الاكتتاب مضافًا إليه عوائد الاستثمار- بنسبة 16.2% في الشهور التسع الأولي من العام 2020/2021، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وبلغت قيمة الانخفاض في فائض النشاط التأميني بشركة المهندس للتأمين، 12.3 مليون جنيه تقريبًا، لتنخفض إلى 63 مليون جنيه، مقابل 75.3 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة، فيما تراجع صافي الربح قبل البنود غير العادية، لتصل الي 83.9 مليون جنيه تقريبًا ، في أول تسع شهور من العام المالي الماضي، مقابل 110.8 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي السابق، بإنخفاض نسبته 24.3%.

وتراجع صافي الربح إلي فائض النشاط، بنسبة 9.6%، ليصل الي 133.6% في الشهور التسع الأولي من العام المالي الماضي، مقابل 147.25% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

