الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مقاولي البناء» يتلقى مناقصة لتنفيذ أكشاك تغذية كهرباء في بني سويف الجديدة

المهندس محمد سامي
المهندس محمد سامي سعد

تلقّى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تفاصيل مناقصة محلية لتنفيذ 4 وحدات عبارة عن أكشاك تغذية كهرباء لإنارة الطريق الإقليمي الغربي أمام «بياض العرب» وجامعة النهضة في مدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم تنفيذ المناقصة للشركات المسجلة في الاتحاد.

شروط المناقصة

وأعلن الاتحاد عن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الاتحاد نظير سداد 299 جنيهاً، ويقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي. 

وأضاف: يرفق مع المظاريف تأمين ابتدائي بقيمة 15000 جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي. 

وأشار إلى عقد جلسة الاستفسارات الفنية يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 في مقر الجهاز، بينما تعقد جلسة تح المظاريف الفنية يوم الإثنين 20 سبتمبر.

المقاولين يتلقى محلية لتنفيذ أكشاك تغذية كهرباء بني سويف الجديدة

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