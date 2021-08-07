الخميس.. تأجير الأرحام بين التجريم والتحريم في ندوة تثقيفية بالقاهرة

أعلن مجلس نقابة محامي شمال القاهرة، عن عقد ندوة تثقيفية للمحامين أعضاء الجمعية العمومية، حول تأجير الأرحام بين التجريم والتحريم، وذلك الخميس المقبل بمقر محامي عين شمس.

وقالت ولاء علي، عضو مجلس الفرعية، إن تلك لندوة تأتي استكمالًا للندوات التثقيفية التي بدأتها الفرعية، مشيرة إلى أنه يحاضر بها صالح حسب الله، وبحضور لفيف من رجال الدين لاستبيان الرأي الشرعي، ومعرفة مدى حرمانيه هذا الأمر.

أضافت عضو الفرعية أن الدعوة عامة لجميع محامي شمال القاهرة؛ على أن يتولى أحمد المصري عملية التنسيق للندوة، وتكون تحت رعاية عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة

فيما عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة ـ اليوم السبت، اليوم الأول من دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي تعقد على مدار أربعة أيام مقسمة أيام السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين، بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، وبحضور عدد من المحامين والمحاميات، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتناول الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمكلف بالمحاضرة في الدورة، خلال محاضرة اليوم الأول من الدورة شرح ماهية التحول الرقمي وتطبيقاته، إلى جانب استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات والنقابات، وقام بشرح عملية التحول الرقمي، وخطوات تطبيقها، مؤكدًا أنه من الضروري عند تطبيق عملية التحول الرقمي يكون بناء على خطة استراتيجية لحماية المعلومات من ثمة أي اختراق يمكن ان يحدث.

وأوضح حمزة أن التحول الرقمي له عدة فوائد متنوعة للمؤسسة التي تستخدمه، حيث أنه يوفر الوقت والجهد، ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويهمل على خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية غي تقديم الخدمات، مشددًا على انه يساعد المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار، والانتقال إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.