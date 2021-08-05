«صعقته الكهرباء».. النيابة العامة تصرح بدفن جثة طفل فى أوسيم

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة طفل بعدما لقي مصرعه صعقا بالكهرباء من عمود إنارة في أوسيم.

كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، واستدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم حول الحادث.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم بلاغا من شرطة النجدة بمصرع طفل إثر تعرضه لصعق كهربائي من عمود إضاءة في أوسيم.

وبإجراء التحريات بقيادة الرائد إبراهيم حامد معاون مباحث قسم أوسيم، تبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 13 سنة، أصيب بماس كهربائي من عمود إنارة ما أسفر عن مصرعه في منطقة الكوم الأحمر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.