القبض على عاطل وزوج شقيقته اغتصبا ممرضه وصوراها عارية بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان من القبض على عاطل وزوج شقيقته لاتهامهما باغتصاب ممرضة تحت تهديد السلاح داخل شقة أحدهما بمنطقة عرب راشد، دائرة قسم شرطة حلوان.

على الفور تحركت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان بقيادة الرائد أحمد الدالي والقوة المرافقة وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكنوا من القبض على المتهمين وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أرسلا طفلًا للمجني عليها لإعطاء حقنة لوالدة المتهم الأول، وفور دخولها هددها بسلاح أبيض وتناوبا على اغتصابها وتصويرها أثناء ذلك.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من "فتحية. ح"، مفاده تعرضها للاعتداء الجنسي على يد كل من"أحمد"، وزوج شقيقته "علاء"، تحت تهديد سلاح أبيض "كتر".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من بلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أمر بتحرير عن ذلك المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاغتصاب

الاغتصاب هو مواقعة الأنثى دون رضاها ودون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادى أو معنوى أو غياب وعى أو إصابة بمرض عقلى، أو الزوجة المطلقة التى يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها، ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصابًا.

وتنص المادة 290 عقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.