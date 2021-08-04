الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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بعد حصده برونزية طوكيو في المصارعة.. دعم كبير من السوشيال ميديا لـ«كيشو»

للاعب المصري محمد
للاعب المصري محمد إبراهيم كيشو

توج منذ قليل، محمد إبراهيم كيشو اللاعب المصري ببرونزية المصارعة بأولمبياد طوكيو، إذ تمكن من الفوز على بطل روسيا، ليحصد هذا المركز الثالث في وزن 67 كجم، وظهر على اللاعب ملامح التأثر، إذ أنه كان يأمل في أن يجني الميدالية الذهبية، إلا أنه لم يوفق.

الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر، بشكل كبير، فتوافد على" كيشو" سيلًا من الدعم؛ لمشاعره الكبيرة، وطموحه الدائم بالفوز، وحصد ميدالية جيدة لمصر.

وقال محمود أحمد، إنه رأى تفاعل محمد إبراهيم عقب فوزه بالبرونزية، الأمر الذي أثار إعجابه بشكل كبير، معلقًا:" يا كيشو كلنا فخورين بيك، وانت حققت حلم كبير لمصر، متستهونش بحلمك ولا بإنجازك".

أوضح، عمار علي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي- تويتر-، أن ما فعله "كيشو" كان دليلًا كبيرًا على مشاعر الولاء والانتماء للوطن، قائلًا: "فرحت لملايين يا محمد متزعلش إحنا معاك وأن شاء الله المرة اللي تحقق كل اللي انت بتتمناه ليك وللمصريين"

ووجه، عادل علام، رسالة إلى" كيشو" قائلًا: "هذه تجربتك وهذا مجهودك، لا تحزن ولا تيأس لعل المرة القادمة تكون في مكانك الذي تستحق، وفي المرة القادمة أرجو أن تكون هذه دفعه لك، وألا تحزن"، معلقًا: "بلاش تضايق نفسك وعيش طعم الفوز".

استكمل، أن الله لا يأتي إلا بالخير، فلابد أن تحاول مرة أخرى لتحصل على حلمك الذي تريد، أكمل تدريبك وأسعى بشكل دائم من أجل أن تصل لحلمك".

وعلى الجانب الآخر، قارن عبدالله فريد، بين "كيشو" ولاعبي الولايات المتحدة الأمريكية الذين حصدوا 3 ميداليات ذهبية، وواحدة برونزية، إلا أنه وجد متابعي" كيشو" يتحدثون عن عدم استيعاب عبدالله للمجهود الكبير الذي قدمه اللاعب، معلقين: "كلمات الدعم أفضل بكثير من تلك الكلمات البائسة".

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