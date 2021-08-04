انتهاء صرف معاشات من يتقاضون أقل من 2000 جنيه اليوم

ينتهي بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأربعاء، من صرف معاشات أغسطس للشريحة الثانية لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات وتوفير أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية العملاء والعاملين بالبنك وتيسير عملية الصرف، من أكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية.

وأشار البنك إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه يتم التوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الادخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الادخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفية والمساهمة في دوره في المسؤولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرًا بطرح أوعية ادخارية انفردت بها بالسوق المصرفية ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة رد الجميل، وشهادة إيد واحدة، وحسابات ولادنا، وحساب بنت الملك، وحسابات حماية، حيث بلغت الأوعية الادخارية للعملاء مبلغ 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالي رصيد عن العام السابق مبلغ 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30%.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، فى تصريحات صحفية، أن البنك التزم منذ بداية نشأته بتعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع من خلال رعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام.