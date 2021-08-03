نجلاء الشيتاني قائما بأعمال رئيس مجلس قسم الأدوية والسموم بـ«صيدلة طنطا»

أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتوره نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتاني، الأستاذ بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الأدوية والسموم بالكلية.

حصلت الدكتوره نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتاني على بكالوريوس (الأقربازين والسموم) من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 1992، الماجستير (الأقربازين والسموم) من جامعة طنطا عام 1997، الدكتوراه (الأقربازين والسموم) من جامعة طنطا عام 2004 .

تدرجت فى الوظائف العلمية معيد في 1992، مدرس مساعد في 1998، مدرس في 2004، أستاذ مساعد 2010 ، حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2016.

كما أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور محمود أحمد إبراهيم الوكيل، الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية للقيام بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بالكلية.

حصل الدكتور محمود أحمد إبراهيم الوكيل، على بكالوريوس (التربيه الموسيقية) من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 2000، والماجستير (مناهج وطرق تدريس) من جامعة طنطا عام 2006، ودرجة الدكتوراه من جامعة فيلادلفيا عام 2014.

تدرج فى الوظائف العلمية معيد في 2001، مدرس مساعد في 2006، مدرس في 2015، حتى حصلت على درجة استاذ مساعد عام 2021.

وأيضًا أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطاغ، قرارًا بتكليف الدكتوره ‏مايسه على زيدان، الأستاذ بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية للقيام بأعمال رئيس قسم الإعلام التربوى بالكلية.

حصلت الدكتوره مايسه زيدان، على بكالوريوس (مسرح مدرسي) بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1996 من جامعة طنطا، والماجستير (النقد الادبى) من اكاديمية الفنون عام 2002، ودرجة الدكتوراه (مسرح) من اكاديمية الفنون عام 2008.

تدرجت فى الوظائف العلمية معيد في 1999، مدرس مساعد في 2003، مدرس في 2009، أستاذ مساعد في 2015، حتى حصلت على درجة الأستاذية عام 2021.