بشير الديك يؤجل «أحمد زكي» ويشارك في السباق الرمضاني بمسلسل «بطولة جماعية»

قرر السيناريست الكبير بشير الديك، تأجيل مسلسله الذي كان مقررا أن يقدمه مع الفنان محمد رمضان عن قصة الإمبراطور الراحل الفنان أحمد زكي، بعد العثرات الكبيرة التي تعرض لها المسلسل خلال الفترة الماضية.

وقارب الديك على الانتهاء تماما من كتابة أحدث أعماله في الدراما التليفزيونية، وهي عبارة عن مسلسل جديد ينتمي إلى فئة البطولة الجماعية ويعود بالزمن إلى حقب بداية من الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث يشارك به خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

والعمل الجديد رشح الديك لإخراجه المخرج حسني صالح الذي يحدد موقفه قريبا من أجل بدء التحضير للعمل الجديد الذي تقف على إنتاجه شركة ميديا هوب ضمن خطة الإنتاج الرمضاني القادم، وسيتم ترشيح باقي أبطال العمل خلال الفترة القادمة لبدء التصوير.

بشير الديك وأحمد زكي

وكانت علاقة بشير الديك توطدت بشكل كبير بالفنان الراحل أحمد زكي، بعدما قدم مسلسل «الأيام»، عن قصة حياة طه حسين، وكان دورًا عظيمًا جعل كثيرًا من المخرجين، مثل رأفت الميهى ومحمد خان وعاطف الطيب، وتقريبًا كل جيل الثمانينيات، يعتبرونه فتى هذه المرحلة، ويسعون وراء العمل معه.

واعتبر بشير الديك الفنان أحمد زكى صديق عمره، وقال عنه في تصريحات إعلامية، إنه فنان وشخص استثنائى يستحق أن يحكى عنه من خلال أعمال فنية كثيرة، وكان فنانا شديد الذكاء والخصوصية، مشيرا إلى أنه صور فيلم “حليم” وهو على فراش الموت، وكان الأطباء ينقلونه الاستديو لتصوير مشاهده، وأنه كان سعيدا للغاية عندما عرض عليه كتابة مسلسل "الإمبراطور" والذي كان من المقرر أن يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ويحكي سيرة الفنان أحمد زكى، لأنه كان قريبا منه للغاية، وقام بجمع المواد الخاصة بالكتابة حتى تم تأجيل المشروع.

وعلى صعيد آخر، انتهى السيناريست الكبير بشير الديك من كتابة فيلم عن الشباب فى العصر الحالى، واسمه «تيك تاك توك»، وسيكون من بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة، مع مشاركة عدد من النجوم، مثل حسين فهمى وشيرين رضا.