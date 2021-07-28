السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى مع «المصرية»

أصدرت وزارة الداخلية قرارا وزاريا، نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، يتضمن السماح لـ 21 مواطنًا مصريًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1004 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لـ 21 مواطنا أولهم أحمد مراد أحمد محمد ثابت وآخرهم محمد السيد إبراهيم شاهين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الخميس 28 يوليو، تفاصيل القرار الذي تضمن أسماء المسموح لهم التجنس وجنسياتهم الجديدة.

- شروط الحصول على الجنسية

يسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من السيد وزير الداخلية.

ويشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر (حتى 18 عامًا)، ولا يشمل الأبناء غير القصر أو الزوجة، ولكن يجب أن يقدم كل منهم طلبًا منفصلًا خاصًا به.

كما يسمح القانون المصري للمواطنين، الذين يصدر لهم الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية بمصر.

كيفية حصول المواطن المصرى فى الخارج على موافقة السلطات المصرية على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

ـ يتقدم المواطن إلى القسم القنصلي ويقوم باستيفاء النموذج المعد لذلك (موجود أعلى الصفحة) بكل دقة ويرفق بها المستندات التالية:

– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.

– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري ويجب أن يكون سارى الصلاحية.

– صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.

– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية).

– صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية (إن وجدت).

– موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية (إذا كان الطلب خاصًا بالزوجة).

– عدد 4 صور فوتوغرافية.

– يستغرق وصول رد وزارة الداخلية حوالي 6 أسابيع أو أكثر.

- تتولى القنصلية مراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على رد المصلحة فور وروده.