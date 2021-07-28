الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الشعبة العلمية رياضيات يؤدون امتحان مادة الديناميكا.. اليوم

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية/رياضيات)، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية  "الديناميكا" بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبًا وطالبة.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالبًا وطالبة.

وأدى أمس الثلاثاء، 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ (الورقة الأولى)، بإجمالي 225 طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة، وذلك في اليوم الثانى عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثانى عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية. 

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (6) حالات غش منهم (2) حالة نشر، و(4) حالات غش وهم:

- ضبط الطالبة "ك.ع.م" بإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط قلم بكاميرا وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "م.ه.س" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ا.ا.ا" بإدارة أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ووجود شريحة متصلة بالتابلت.

- ضبط الطالبة "د.م.ا" بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة نظرًا لحوزتها سماعة مزروعة بالأذن ومتصلة بكارت فيزا.

- ضبط الطالب "ع.خ.ا" بإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ع.ع.ا" بإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

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