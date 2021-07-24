«الدولي للمناخ الأخضر» يستهدف تحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة

قالت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، إن توطين التكنولوجيا العالمية فى مجال الإدارة الذكية للمخلفات لدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية هو أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن المؤتمر المقرر عقده مطلع سبتمبر المقبل يركز علي عدة محاور، أهمها النمو الأخضر والتخطيط الحضاري الذكي، ونماذج التمويل والأعمال، والسياحة الخضراء، والاقتصاد الدوار، والحوكمه البيئية، ودبلوماسية المناخ، والبصمة البيئية، والاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية والبنية التحتية الخضراء والمستدامة.

وكشفت فؤاد عن أن المؤتمر يناقش التقنيات التكنولوجية الحديثة الصديقة للبيئة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى الاقتصاد الدوار والمناخ الأخضر، والإبداع والابتكار البيئي والأعمال الخضراء، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجيات صفر مخلفات، مع التركيز على الطاقة المتجددة والبصمة البيئية والنمو الأخضر، بالاضافه إلي إن المؤتمر، يستهدف تعزيز التعاون المتبادل، مع التركيز على دعم الانتقال المطلوب لتحقيق الأهداف الدولية مثل اتفاقية باريس، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والاتفاق الأخضر الأوروبي، ودعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديد التحديات البيئية والتشريعية والمؤسسية التي تواجه المشروعات الدوارة، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال يسهم في تنمية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول مبتكره لإدارة المخلفات وخلق فرص استثمارية.

وأوضحت رئيس المركز العالمي للابداع والابتكار البيئي، أن المؤتمر يشارك فيه المؤسسات الوطنية، فضلا عن المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة، والصناعية، ويهدف إلى ربط الخبراء المحليين والعالميين، وصناع السياسات، وصناع القرار والمنظمات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات التمويل، ووكالات التنمية، والأوساط الأكاديمية، والصناعة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والشركاء الاستراتيجيين مع رواد الأعمال الخضراء، والمبدعين والمبتكرين البيئيين، وجميع أصحاب المصلحة في إدارة النفايات.

وأبرز الخبراء المشاركين في المؤتمر هم الدكتور كالوم بلا كبيرن رئيس قسم البحوث مؤسسة “zero waste” اسكتلندا، والدكتورة ان وولفريدج، والرئيس التنفيذى للعمليات في شركة "خدمات السلامة المستقلة المحدودة" إنجلترا الرائده عالميا فى ادراه المخلفات الطبيه، والسيد سكوت كاسيل الرئيس التنفيذى لمعهد اعداده تدوير مواد التغليف والتعبئة 'بوسطن، ومايكل كولينز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “أى سايكل سوليوشنز كندا” الرائدة عالميا فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.