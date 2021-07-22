الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى بطريق الضبعة بالبحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة عند الكيلو 193 اتجاه القاهرة، مما نتجت عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

المصابون هم: ملك بهجت سعد، 16 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد إبراهيم عبد العال، 10 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مصطفى محمد عبد العال، 19 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد بهجت سعد، 7 سنوات، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، عبد الرحمن بهجت سعد، 38 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، شيماء عبد العال عبد الرازق، 37 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعد بهجت سعد، 19 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جنا بهجت سعد، 13 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البحيرة انقلاب سيارة وادى النطرون محطة وقود مصطفى محمد النيابة العامة

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يوليو ويونيو

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