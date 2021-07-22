مسئولو الصحة فى بريطانيا يشجعون النساء الحوامل على تلقى لقاح كورونا

شجع مسئولو الصحة في بريطانيا مزيدا من النساء الحوامل على ضرورة اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، حيث أظهرت بيانات جديدة أصدرتها هيئة الصحة العامة البريطانية أن 51 ألفًا و724 امرأة حامل في إنجلترا تلقين على الأقل جرعة واحدة من اللقاح.



وذكرت الحكومة البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، أن البيانات الصادرة عن هيئة الصحة العامة تشير إلى أن النساء الحاصلات على اللقاح كن جميعًا دون سن 50 عامًا، اللائي أبلغن أنهن كن حوامل أو يمكن أن يحملن وقت تلقي اللقاح. ومن بين هؤلاء، تلقت 20 ألفا و648 سيدة جرعتي اللقاح بالكامل.



يذكر أن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في بريطانيا نصحت في 16 أبريل الماضي بضرورة توفير لقاح فيروس "كورونا" للنساء الحوامل في نفس الوقت مثل بقية السكان، بناءً على العمر والمخاطر السريرية.



وتشير البيانات الصادرة عن الصحة البريطانية أنه يفضل تقديم لقاحي "فايز-بيونتيك" و"موديرنا" للنساء الحوامل في المملكة المتحدة، حيث يتوفر المزيد من بيانات السلامة حول هذه اللقاحات أثناء الحمل.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.