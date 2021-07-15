الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام معرض الكتاب: أكثر من 318 ألف جنيه مبيعات قصور الثقافة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة مشاركتها بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

بلغ إجمالي الكتب المباعة بجناح الهيئة ما يقرب من 45000 كتابا بإجمالي 318.180.5 جنيه، لإصداراتها المركزية وإصدارات النشر الإقليمي.

وشهد جناح الهيئة إقبالا كبيرا من جمهور المعرض رغم ظروف هذه الدورة الاستثنائية والتحديات الصعبة، حيث طرحت الهيئة مجموعة من الإصدارات والعناوين الجديدة عبر سلاسل النشر بها بخلاف مشاركتها بنجاح في مبادرة "ثقافتك كتابك" للبيع المخفض والذى تراوح سعر الكتاب فيها من واحد جنيه إلى 20 جنيها، وكانت أعلى الكتب مبيعا في جناح الهيئة، من سلسلة الذخائر: كتب "نهج البلاغة"، "مفاتيح العلوم"، "المعارف"، "ديوان ذي الرُّمة"، "مختار الصحاح"، "كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ"، ومن الأعلى مبيعا في سلسلة الهوية: ثلاثية المؤرخ عبد الرحمن الرافعي: "تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر منذ فجر التاريخ حتى الفتح العربي"، "تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر" الجزء الأول والثاني، "دراسات في الحضارة" د. لويس عوض، "الثورة العرابية" صلاح عيسى، "حضارة مصر أرض الكنانة" د. سليمان حزين، "فجر الضمير" هنري بريستد، "عن هوية مصر والمصريين" د. أحمد زكريا الشلق.

وفي سلسلة آفاق عالمية كتب: "المعلم ومارجريتا"، "ممر إلى الهند"، "الطاعون"، "المدينة الفاضلة"، وفي سلسلة ذاكرة الكتابة، كتب: "سندباد إلى الغرب"، "سندباد عصري"، "تدهور الحضارة الغربية"، "رحلة السندباد القديم"، "مذكرات سجين"، وفي سلسلة الدراسات الشعبية، كتب: "طبيخ الصعايده"، "أصول البحث في الثقافة المادية"، "العمارة الشعبية"، "أغاني الحنة السويسي"، ومن سلسلة روائع المسرح العالمي، كتب: "عدو البشر"، "بعد السقوط"، "عندما تعمى البصيرة"، أما سلسلة كتابات نقدية، فضمت كتب: "النهضة والسقوط"، "ابن سناء الملك"، "التحليل الاجتماعي للأدب".

ومن سلسلة حكاية مصر، كتب: "إسكندرية من تاني"، "نجوم السعادة"، وفي سلسلة الفلسفة: "نظرية القيم"، "العلم والدين في الفلسفة المعاصرة"، "العمامة المستنيرة"، ومن سلسلة روائع الأدب العربي: "المحبوبات"، "النبيذة"، أما سلسلة آفاق السينما: "المأثورات الشعبية في السينما المصرية"، "سينما نجيب محفوظ".

كما شهد جناح الهيئة إقبالا على سلسلة النشر الإقليمي التي يبلغ سعر الإصدار بها جنيها واحدا، ومجلة قطر الندى التي تباع بثلاثة جنيهات، كما شهد جناح نفاد مجموعة من العناوين، في سلسلة الذخائر، حيث نفدت كتب: "تهافت التهافت"، "تهافت الفلاسفة"، "الحماسة"، "مشارق أنوار القلوب"، وفي آفاق عالمية، نفدت كتب: "عش النبلاء"، "التمساح وبوبوك"، "الحاج مراد"، "مولد إنسان"، "الكون والفساد"، "مجدولين"، "رؤية دوستويفسكي"، "الشقيقتان"، وفي روائع المسرح العالمي، نفدت كتب: "هي وعشاقها"، "كاليجولا"، "عدو البشر".

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة معرض القاهره الدولي للكتاب ثقافتك كتابك سلسلة الذخائر

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وائل لطفي

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