مجموعة الدول السبع تدعو روسيا الى وقف استفزازاتها في أوكرانيا

دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع الاثنين روسيا الى وقف استفزازاتها وبدء نزع فتيل التصعيد على الحدود الأوكرانية حيث تحشد قواتها.وقال الوزراء في بيان مشترك "ندعو روسيا الى وضع حد لاستفزازاتها والعمل فورا على نزع فتيل تصعيد التوترات انسجاما مع التزاماتها الدولية".