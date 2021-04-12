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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشرى «تيك تيك»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:36 م
طالعة الساحل
طالعة الساحل
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بدأنا نشعر بدفء الجو وبدأنا نتطلع لاقتراب فصل الصيف ورائحة البحر وملمس الرمال و"طالعة الساحل" في نهاية الأسبوع وفي العيد، وهذه الأوقات لا تكتمل بدون مشاركة الأصدقاء والعائلة وجبة لذيذة للاستمتاع بها على الشاطئ، والجديد أنه يمكننا أن نستمتع بوجبة كشري على الشاطئ دون أن نحدث أي فوضى.
فعلى الشاطئ عادة ما نشعر بالجوع سريعا نتيجة ما نبذله من مجهود ونود أن نسد جوعنا سريعا حتى نعاود الاستمتاع بوقتنا على الشاطئ وهذا الصيف يمكننا إضافة "تيك تيك" على قوائم الأطعمة التي نأخذها معنا إلى الشاطئ، و"تيك تيك" هو أول وجبة كشري فوري في العالم ولا يختلف مذاقه بأي شكل من الأشكال عن الكشري التقليدي الموجود في مطاعم الكشري، وتحضيره لا يتطلب أكثر من الماء الساخن وخمس دقائق وتكون وجبة الكشري جاهزة، وعبوة "تيك تيك" عملية للغاية فيمكن حملها وأخذها في أي مكان، هذا إلى أن تحضير "تيك تيك" وتناوله لا يسببان الفوضى، حيث إن كل ما يتطلبه الأمر فتح غطاء العبوة وإضافة الماء الساخن والصلصة وتقليبها وبعد خمس دقائق يمكننا إضافة البصل المقلي والاستمتاع بوجبة كشري شهية.
هذا إلى جانب الطمأنينة من ناحية جودة "تيك تيك" فمكوناتها تحتوي على أي مواد حافظة أو ألوان صناعية أومكسبات للطعم، هذا بالإضافة إلى أن طريقة تصنيع "تيك تيك" تمت بشكل مميكن بالكامل ولم تمسسه أي يد قبل يد المشتري، و"تيك تيك" ليس متوافر فقط في الأسواق المصرية، ولكن أصبح متواجدا في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية وحتى في الولايات المتحدة.
وقد شارك المنتج المصري "تيك تيك" في عدد من المحافل الدولية والتي استطاع أن ينافس غيره من المنتجات وينال استحسان وإعجاب الحضور، إذ إنه حصل على "جائزة الابتكار" في معرض Food Africa في عام 2019 ، كما أن مشاركته في Gulfood2021 هذا العام في دبي لاقي إعجاب الزائرين من جميع أنحاء العالم.

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