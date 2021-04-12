محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، 7 سيارات مقطورة محملة بالمواد الغذائية من صندوق "تحيا مصر" وتحتوى على 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و10 آلاف شنطة دواجن ضمن حملة "أبواب الخير" خلال شهر رمضان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة الأورمان.يأتي ذلك تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعايته لتكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.جاء ذلك بحضور أحمد عبدالحافظ منسق صندوق تحيا مصر ومجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومحمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بالمحافظة.وبدأت الفعاليات بتفقد المحافظ لشاحنات المواد الغذائية أمام الديوان العام ثم تفقد مكوناتها، واستمع إلى شرح من منسق صندوق تحيا مصر لخطة توزيع محتويات القافلة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة الأورمان لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين.وأشار محافظ أسيوط إلى أن قافلة حملة "أبواب الخير" تتكون من 7 مقطورات منها سيارات محملة بـ 10 آلاف شنطة دواجن وأخرى محملة بالمواد الغذائية تحتوى على 10 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة "أبواب الخير" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان والتي يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لحملة "أبواب الخير" وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وانطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية في كافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير كافة سبل الدعم وتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر ومؤسسة الأورمان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".