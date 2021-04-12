خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة إصابات كورونا

عرضت شركة روش السويسرية للأدوية اليوم الاثنين، بيانات جديدة بشأن المرحلة الثالثة من تجربة خليط من الأجسام المضادة يهدف للحد من خطورة الحالات المصابة بمرض كوفيد19- المصحوبة بأعراض.وقالت الشركة ومقرها بازل إن أحدث بياناتها أظهرت أن حقن خليط من كاسيريفيماب إيميفيماب تحت الجلد يخفض من خطورة الحالات المصابة بمرض كورونا المصحوبة بأعراض بنسبة 81%.وأضافت الشركة في بيان" من بين الأفراد الذين مازالوا يعانون من عدوى مصحوبة بأعراض، تمكن الأشخاص الذين تلقوا كاسيريفيماب إيميفيماب من التخلص من الفيروس بصورة أسرع، وفترة معاناتهم من الأعراض كانت أقصر".