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دراسة: الأطفال المصابون بضعف الانتباه أكثر عرضة للمشاكل العقلية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:27 م
الأطفال المصابون
الأطفال المصابون بضعف الانتباه
إسلام جمال
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أظهرت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة ولديهم مدى انتباه ضعيف هم أكثر عُرضة للإصابة بحالات صحية عقلية عندما يصلون إلى مرحلة البلوغ.

وقام باحثون من جامعة برمنجهام بتحليل البيانات من مجموعة من 13988 فردًا ولدوا في عامي 1991 و1992 وأعيد فحصهم على مدى عقود، وفقًا لنتائج الدراسة المنشورة بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وشرع الباحثون في البحث عن أي روابط بين المشاكل المعرفية في مرحلة الطفولة مثل نقص التحكم ومشاكل الذاكرة، وحالات الصحة العقلية في وقت لاحق من الحياة، ووجد القائمين على الدراسة أن فترة الانتباه الضعيفة لدى الأطفال بعمر 8 سنوات يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب في سن 18، ومشاكل الذاكرة في سن العاشرة يمكن أن تؤدي إلى الهوس الخفيف عندما يبلغون من العمر 22 عامًا.

ويساعد استهداف علامات محددة في مرحلة الطفولة للعلاج المبكر في تقليل مخاطر الإصابة ببعض المشكلات النفسية المرضية في وقت لاحق من الحياة.

• ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟
اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة سلوكية يتم تحديدها من خلال عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.

يصيب نحو 5% من الأطفال في الولايات المتحدة، ويعاني نحو 3.6% من الأولاد و0.85% من الفتيات في المملكة المتحدة وتظهر الأعراض عادةً في سن مبكرة وتصبح أكثر وضوحًا مع نمو الطفل، يمكن أن تشمل التركيز ضعيف، الإفراط في الحركة أو الكلام، النسيان، صعوبة تنظيم المهام وعدم القدرة على الاستماع أو تنفيذ التعليمات.

السبب الدقيق لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه غير واضح ولكن يُعتقد أنه ينطوي على طفرات جينية تؤثر على وظيفة دماغ الشخص وبنيته ويعتبر العجز المعرفي من السمات الأساسية للاضطرابات العقلية ومهم في التنبؤ بالتشخيص على المدى الطويل، وفقًا للمؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة إيزابيل موراليس مونوز.

تشير الدلائل السابقة أيضًا إلى وجود صلة مهمة بين اضطراب الشخصية الحدية عند البالغين وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مرحلة الطفولة.

وأوضح الفريق أن هذا يشير إلى أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن يمثل عامل خطر للإصابة باضطراب الشخصية الحدية.

تسبب الاضطرابات النفسية عبئًا مرضيًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث يعاني 10٪ على الأقل من الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم من اضطراب عقلي وقال الفريق إن 75٪ من الاضطرابات النفسية التي يتم تشخيصها لدى البالغين تبدأ في الطفولة والمراهقة.

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