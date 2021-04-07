واقعة تاريخية.. قاض بمجلس الدولة يغرم نفسه لـ«تعطيله سير جلسة»

في واقعة هي الأولي من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أصدر المستشار محسن كلوب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان «الدائرة الخامسة بعد المائة» قرارا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، أثناء نظره إحدى الدعاوى خلال الجلسة.وورد بقرار هيئة المحكمة، أن رئيس المحكمة حكم بتغريم نفسه لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره السابق أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين.وعقب صدور القرار سادت حالة من الدهشة بين المحاميين والمتقاضين الحاضرين الجلسة، لكون الواقعة هي الأولى من نوعها، حيث أن القاضي وهو رئيسا للجلسة أخل بنظامها، بل ويعاقب نفسه على هذا الإخلال.