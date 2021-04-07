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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

واقعة تاريخية.. قاض بمجلس الدولة يغرم نفسه لـ«تعطيله سير جلسة»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:42 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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في واقعة هي الأولي من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أصدر المستشار محسن كلوب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان «الدائرة الخامسة بعد المائة» قرارا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، أثناء نظره إحدى الدعاوى خلال الجلسة.

وورد بقرار هيئة المحكمة، أن رئيس المحكمة حكم بتغريم نفسه لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره السابق أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين.

وعقب صدور القرار سادت حالة من الدهشة بين المحاميين والمتقاضين الحاضرين الجلسة، لكون الواقعة هي الأولى من نوعها، حيث أن القاضي وهو رئيسا للجلسة أخل بنظامها، بل ويعاقب نفسه على هذا الإخلال.
واقعة تاريخية.. قاض بمجلس الدولة يغرم نفسه لـ«تعطيله سير جلسة»
واقعة تاريخية.. قاض بمجلس الدولة يغرم نفسه لـ«تعطيله سير جلسة»

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