العراق: حظر التجوال الجزئي في رمضان يبدأ بعد الإفطار

كشفت خلية الأزمة النيابية بالعراق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بساعات حظر التجوال في شهر رمضان، فيما دعت القوات الأمنية إلى تشديد إجراءات السلامة والصحة والالتزام بلبس الكمامات.وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إجراءات فرض حظر التجوال الصحي في شهر رمضان ستبقى كما هي عليه"، مبينا أن "يومي الجمعة والسبت سيشهدان حظرا شاملا أما الجزئي فسيكون بعد الإفطار مباشرة".وشدد الموسوي على "ضرورة التزام المواطنين بصورة أكثر بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي، في ظل الزيادة النسبية بأعداد الاصابات بفيروس كورونا".ودعا الموسوي "القوات الأمنية إلى تشديد اجراءات السلامة والصحة والالتزام بلبس الكمامات"، مبينًا أن "هناك عدم التزام كبير بالتعليمات الصحية وخاصة في الآونة الأخيرة".