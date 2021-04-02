الإحصاء: 76.2 مليون دولار صادرات مصرية لجيبوتى خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدولة جيبوتى ارتفعت لـ 76.2 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 45 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 31.2 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من جيبوتى بلغت 5.1 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 6.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 1.2 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.