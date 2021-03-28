هاني سرحان مؤلف «الاختيار 2» يحضر حفل تكريم محمود حميدة في الأقصر

حضر المؤلف هاني سرحان حفل تكريم 10 شخصيات أثرت في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من ضمنهم شخصيات سودانية وتكريم خاص للفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان.وتواجد مؤلف مسلسل «الاختيار 2» هاني سرحان على السجادة الحمراء وسط حضور عدد من الفنانين من بينهم الفنانة نادية الجندي والفنان أكثر المصري وأبطال فيلم للإيجار وعدد كبير من النقاد والصحفيين.ومسلسل «الاختيار 2» من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل ويقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي وإنجي المقدم وبشرى ونضال الشافعي وآخرون وهو من إنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.