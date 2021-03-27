عضو بالكونجرس تندد بانتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

نددت عضو الكونجرس الأمريكي بيتي ماكولوم، بالانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من هدم لمنازل المواطنين خاصة في القدس المحتلة، وكذلك بحملات الاعتقال اليومية التي تشنها ضد الأطفال.وأعربت ماكولوم النائبة عن ولاية مينيسوتا ماكولوم، والتي تقود جهود الكونجرس لمحاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطينى، عن مساندتها لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، حتى تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية.وأكدت النائبة خلال لقاء افتراضي نظمته الجالية الفلسطينية، دعما لها في ترشحها لدورة أخرى في الكونجرس أنها ستعمل وزملاءها التقدميين في الكونجرس، تفعيل دور الإدارة الأمريكية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف بناء المستوطنات وعملية الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة.وشددت على أن الإدارة الأمريكية ماضية في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة ان هذا الدعم سيزداد خلال الفترة المقبلة.كما أعربت عن نيتها تنظيم زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال انتهاء جائحة كورونا، لتأكيد دعمها لكفاح الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه، وانفكاكه من الاحتلال الإسرائيلي.وكانت ماكولوم، قدمت عام 2019 تشريعا يمنع المساعدات الأمريكية لإسرائيل من المساهمة في احتجاز الأطفال الفلسطينيين، لكنه لم يخضع للمناقشة داخل الكونجرس.وقالت ماكولوم حينها "أعتزم مواصلة العمل بأقصى ما أستطيع لضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكية المقدمة كمساعدات عسكرية لإسرائيل بأي طريقة تنتهك حقوق أي فلسطيني، خاصة الأطفال".