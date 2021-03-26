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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابانيون يتنزهون في موسم أزهار الكرز رغم التحذيرات الصحية

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:20 م
أزهار الكرز
أزهار الكرز
وكالات
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توافد سكان طوكيو إلى المتنزهات والمعابد والأضرحة، أو إلى ضفاف الأنهار، الجمعة، للاستمتاع بأزهار الكرز، وهو حدث سنوي مهم في اليابان، رغم محاولة السلطات تقييد الاحتفالات خشية تفشي الوباء.

ويشكّل موسم "هانامي"، أي "تأمل الزهور"، في العادة مناسبة يتنزه خلالها اليابانيون ضمن مجموعات ويتناولون الطعام تحت ظلال الأشجار التي تتدرج ألوان أزهارها من الأبيض إلى الوردي، وغالبًا ما يتوجون نزهتهم بتناول المشروبات المحلية التقليدية.

وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ التي كانت لا تزال سارية في طوكيو الكبرى حتى نهاية الأسبوع الفائت سعيًا إلى كبح تفشي فيروس كورونا، طلب حاكم العاصمة يوريكو كويكي من السكان تجنب تناول الطعام تحت أشجار الكرز.

وفيما أتاحت حالة الطوارئ في البداية خفض عدد الإصابات، فإن المتوسط اليومي على مدار سبعة أيام متدرجة آخذ في الارتفاع منذ نهاية فبراير.

وسُجّلت الجمعة 376 حالة جديدة في طوكيو، وفقًا للأرقام الرسمية.

وكما في العام المنصرم، أُلغيت حفلات "هانامي" بسبب فيروس كورونا، وأصبحت مناطق التنزه محاطة بلافتات تدعو إلى "تجنب التجمعات".

وقال نوريو أوهماغاري، من المركز الوطني للصحة والطب في اليابان: "نخشى زيادة مفاجئة في الإصابات إذا خرج المزيد من الناس كما يفعلون كل سنة بمناسبة هانامي".

إلا أن الطقس الجيد الجمعة دفع كثرًا من سكان طوكيو إلى الخروج لالتقاط صور لأنفسهم تحت أشجار الكرز، أو الاستمتاع برحلة بالقارب في النهر المحيط بالقصر الإمبراطوري.

وفي أوينو بارك، شمال شرق العاصمة، حيث يتجمع عادة ثلاثة ملايين شخص خلال موسم أزهار الكرز، طُلب من الزوار هذه السنة الاكتفاء بالنظر إلى البتلات فيما هم يمشون ويضعون الكمامات حسب الأصول.

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