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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم المواقع المقترحة للمجمعات الخدمية بأشمون التابعه لحياة كريمة

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أعلن سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، تسليم المواقع المقترحة لإقامة مجمعات للمصالح الخدمية عليها بقرى مركز أشمون للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة للمبادرة الرئاسية حياه كريمة للبدء في التنفيذ، حيث سيتم إنشاء 4 مجمعات خدمية بكل وحدة محلية وذلك لتلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات الاساسية للمواطنين بمختلف القطاعات لتوفير سبل الراحة لهم.

وأكد سرور المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار في التدعيم الكامل لجميع المشروعات التي تنفذ بجميع القري من خلال مبادرة حياة كريمة، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المبادرة علي أكمل وجه ودون أي معوقات.

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