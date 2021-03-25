عالم أمريكي ذو أصول مغربية يعترف بالتحرش الجنسى بزميلته

اعترف العالم الأمريكي ذو الأصل المغربية، منصف السلاوي، بصحة الاتهامات الموجهة إليه من قبل زميلة سابقة في العمل، والتحرش الجنسي بها، والتي أودت إلى طرده من شركة "غالفاني بيو إلكترونيكس" العملاقة في مجال الأبحاث الطبية.وبحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية، فقد قدم السلاوي اعتذارًا لزميلته في العمل بدون تحفظ، كما أنه يشعر بالفزع لأنه "جعلها في وضع غير مريح".وشدد السلاوي على أسفه حيال أي حرج سببه، من جراء التحرش الجنسي، وقدم اعتذاره لعائلته أيضًا، وأضاف أنه سيأخذ إجازة على الفور حتى يكون بجانب عائلته.وتم طرد السلاوي من مجلس إدارة شركة "غالفاني بيو إلكترونيكس"؛ وهي شراكة بين شركتي "فيرلي" و"غلاسكو سميث كلين".ووصفت الشركة سلوك السلاوي بغير المقبول، قائلة إنه يمثل إساءة لاستخدام منصبه القيادي.وفي 2020، كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد عين السلاوي، على رأس فريق مكلف بدعم تطوير لقاحات مضادات لفيروس كورونا المستجد.