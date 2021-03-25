بالتزامن مع دخول الصيف.. كل ماتحتاجه حقيبة سفر طفلك

توجد بعض الأشياء الضرورية ينبغى أن تتواجد في حقيبة الأم عندما تقرر السفر مع أطفالها بالتزامن مع انتهاء فصل الشتاء وقدوم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.وتشمل حقيبة طفلك أثناء السفر:واقيات الشمس، لديك وقت لإجراء اختبار الحساسية لكريم أو غسول جديد قبل الرحلة،مسكن، خافض للحرارة، مضاد للفيروسات،مناديل مبللة مضادة للبكتيريا.بالنسبة للصغار، ينبغي الحصول على عربة قابلة للطي حتى لو كان الطفل قادرًا على المشي لمسافات طويلة، لا يمكن لطفل عمره ثلاث سنوات الاستغناء عن عربة.أما ملابس السباحة الشاطئية والألعاب والكتب وأدوات التغذية والبودرة ومنتجات النظافة، يمكنك العثور عليها في الفندق أو استئجارها.وهناك ملابس أخرى مثل القمصان، قبعات، نظارات شمسية، وسراويل قصيرة.