«الزراعة» تفتتح دورة تدريبية حول أساسيات الاستزراع السمكي

افتتحت الدكتورة أميرة الحنفي، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية، والدكتور أحمد نصرالله، رئيس المركز الدولي للأسماك، الدورة التدريبية الخامسة (أساسيات الاستزراع السمكي)، والمخصصة لتقديم الدعم الفني والإرشادي لمنتفعي المشروع القومي لتنمية واستصلاح أراضي المليون ونصف المليون فدان بالتعاون مع شركة الريف المصري والتي تستمر لمدة 5 أيام.وقالت الدكتورة أميرة الحنفي، إن الدورة تأتي في إطار دور المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ومركز البحوث الزراعية لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة من خلال النهوض بمشروعات الاستزراع السمكي في الأراضي المناسبة لهذه المشروعات بهدف زيادة كفاءة الموارد المائية.وأضافت، أن الدورة التدريبية تتم بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد والمركز الدولي للأسماك وبرعاية المشروع البحثي (تطوير تقنيات الاستزراع السمكي) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، ويتم التدريب والإقامة بمقر المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة في أبو حماد بمحافظة الشرقية.وأثنى الدكتور أحمد نصرالله، رئيس المركز الدولي للأسماك، على جهود الحكومة المصرية ووزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة الثروة السمكية في الاهتمام بعقد مثل تلك الدورات بشكل منتظم، لافتا إلى أن المركز الدولي للأسماك هو منظمة بحثية دولية غير هادفة للربح تعمل على تسخير إمكانيات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من أجل الحد من الجوع والفقر، اعتمادا على الخبرة العلمية، وشبكة العلاقات والشراكات المتشعبة، والرؤية الجديدة القائمة على "البحث في خدمة التنمية".وأوضح نصرالله، أن المركز الدولي للأسماك يعمل على زيادة إنتاجية واستدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتحسين الظروف المعيشية للفقراء الذين يعتمدون على هذين النشاطين في افريقيا، وآسيا، والمحيط الهادئ.