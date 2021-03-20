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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تغريم آبل 308 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع

السبت 20/مارس/2021 - 09:15 ص
آبل
آبل
أ ش أ
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أمرت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأمريكية، شركة آبل بدفع حوالي 308.5 مليون دولار لانتهاكها براءة اختراع مرتبطة بالحقوق الرقمية لشركة الاتصالات الإعلامية (PMC).

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، أن المحلفين أمروا الشركة بدفع تعويض عن استغلال الاختراع، واستند تحديد المبلغ على كمية مبيعات المنتج أو الخدمة المستغلة.

وكانت شركة PMC، وهي شركة مرخصة، رفعت دعوى قضائية ضد شركة أبل في عام 2015 وانتهت خدمة iTunes التابعة لأبل بانتهاك سبع براءات اختراع خاصة بها.

ورغم أن آبل نجحت في الطعن أمام مكتب براءات الاختراع الأمريكي، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت القرار في مارس العام الماضي ما مهد الطريق للحكم الجديد.

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