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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تدريب 316 خريجا بالأكاديمية الوطنية للتدريب

الخميس 18/مارس/2021 - 02:11 م
تدريب 316 خريجا بالأكاديمية
تدريب 316 خريجا بالأكاديمية الوطنية
إيمان ماهر
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احتفت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتخرج الدفعة الخامسة من برنامج تدريب المبعوثين بالبعثات الخارجية، وبذلك تكون قد تجاوزت منتصف رحلة الأكاديمية معهم، ليصبح خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب من أصحاب البعثات حتى الآن ٣١٦ خريجا من أصل ٦٢٨ مستهدف تدريبهم داخل الأكاديمية.

وكانت قد أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والذي يُقدم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويستهدف تدريب 628 من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية.

ويحتوي البرنامج التدريبي على عدة محاور مهمة، منها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفي والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية، كما سيقوم بمحاضرتهم أحد سفراء منتدى شباب العالم؛ لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة، وسيتم تقديم محاور أخرى من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث.

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