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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 337.5 مليون دولار صادرات مصرية لليمن خلال عام

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:39 م
صادرات مصرية لليمن
صادرات مصرية لليمن
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لليمن بلغت 337.5 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 388 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 50.5 مليون دولار خلال عام.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من اليمن سجلت 45.5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 31.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم، بلغت 27.5 مليار دولار خلال 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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