محافظ المنيا يفتتح معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين باستراحة
الإثنين 15/مارس/2021 - 04:22 م
المنيا ـ على حسينطباعة
افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين باستراحة المحافظة القديمة، والمقام بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالقاهرة، والذي يضم أثاث وموبيليا، وعدد من المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين، ويستمر حتي 31 مارس الجاري.
جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسين، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا.
تفقد المحافظ أقسام المعرض، مشيدا بالمنتجات المعروضة لأصحاب المشروعات، وحرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب لإنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم إقامة مثل هذه المعارض، في ضوء تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات لدورها الهام في المساهمة في الحد من مشكلة البطالة ومساعدة الشباب من أصحاب تلك المشروعات في تسويق منتجاتهم والتشجيع على ثقافة العمل الحر.
وأكد المحافظ على أهمية التوسع في تلك المشروعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتًا إلى أن المعرض يُعد فرصة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين من خدمات جهاز تشغيل الشباب بالمنيا.
جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسين، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا.
تفقد المحافظ أقسام المعرض، مشيدا بالمنتجات المعروضة لأصحاب المشروعات، وحرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب لإنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم إقامة مثل هذه المعارض، في ضوء تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات لدورها الهام في المساهمة في الحد من مشكلة البطالة ومساعدة الشباب من أصحاب تلك المشروعات في تسويق منتجاتهم والتشجيع على ثقافة العمل الحر.
وأكد المحافظ على أهمية التوسع في تلك المشروعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتًا إلى أن المعرض يُعد فرصة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين من خدمات جهاز تشغيل الشباب بالمنيا.