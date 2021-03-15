"الشوكة الفلاذية".. كيف تعمل منظومة قذائف الهاون الإسرائيلية الجديدة؟

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس تقاريراً عن إنتهاء وزارة الدفاع الإسرائيلية من سلسلة تجارب على منظومة متنقلة لقذائف هاون دقيقة من عيار 120 ميليمترا موجهة بواسطة أشعة الليزر ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية. وأجرت هذه التجارب شركة "البيت" بالتعاون مع قيادة القوات البرية.تتميز المنظومة الجديدة التي اطلق عليها اسم "الشوكة الفلاذية" بقدرتها على إطلاق هذه القذائف على أهداف معادية تقع في مناطق سكنية مدنية بشكل دقيق دون إلحاق الأضرار بممتلكات أو المس بأبرياء قدر الإمكان.ومن المقرر أن تستعد وزارة الدفاع الإسرائيلية لتسليم أولى بطاريات هذه المنظومة إلى الجيش الإسرائيلي قريبا.قال البريجدير "يانيف روتيم" المسؤول عن التطويرهذه القذيفة الذكية: "هي ثمار لعشر سنوات من البحث و التطوير، ونحن نضع اليوم بأيدي جنود المشاة وسيلة قتالية متقدمة كانت حتى اليوم بحوزة سلاح الجو والصواريخ، واصفاً التطوير الجديد بأنه إنطلاقة على الصعيد الدولي أيضا".