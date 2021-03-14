انطلاق المرحلة الأولي للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

انطلقت المرحلة الأولي للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة محافظة بنى سويف تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى مراكز الفشن والواسطي وسمسطا وإهناسيا من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية.تأتى الحملة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.فضلًا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فعاليات الحملة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها والمستفيدين من خدماتها أشرف على تنفيذ اليوم الأولي للحملة الدكتورة مديحة سري، مدير إدارة تنظيم الأسرة وفريق إشراف تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية.