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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ما هى رمزية الأحجار الكريمة التي تستخدمها السيدات؟

الأحد 14/مارس/2021 - 09:56 ص
الأحجار الكريمة
الأحجار الكريمة
سلمي بدر
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تحرص الكثير من الفتيات على اقتناء حجر كريم وترتديه سواء في سلسلة أو خاتم ويكون معها طيلة حياتها وتتفاءل به دائمًا، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للجوهرة.

خبيرة الموضة مروة القاضي، تحدثت لـ«الدستور»، عن رمزية كل حجر من الأحجار الكريمة المعروفة التي ترتديها السيدات كمجوهرات.

التوباز الذهبي:

حجر التوباز باللون الذهبي يرمز الى الأرض وزراعة القمح والخصوبة والخير، ويرمز في علم الاحجار إلى الراحة والنقاء والاستقرار وقوة الشخصية، لذلك فهو يتماشى مع الشخصيات الطيبة واللطيفة في التعامل، والتى تمتلك عاطفة قوية، ولديها إرادة قوية، وناجحة.


الزمرد:
حجر الزمرد يرمز الى الحب والمشاعر الصادقة والأمل والتفاؤل والثقة بالنفس والقوة، لذلك فهو يتماشي مع الشخصيات التى لا تعرف اليأس، وتواجه كل الصعاب، وتكون حريصة على إنجاز كل شيء على أكمل وجه.

الياقوت الأحمر:
يرمز حجر الياقوت الأحمر الى الشجاعة والقوة والرخاء والكرم، لذلك فهو يتماشى مع الشخصيات القوية والحكيمة والواثقة بنفسها، والرومانسية.

حجر الزفير الأزرق:
يرمز حجر الزفير الأزرق الى الرقة والمرح والتفاؤل لذلك فهو يتماشى مع الشخصيات الإيجابية والحكيمة والاجتماعية والاى تمتلك طاقة حب كبيرة.


حجر الفيروز:
يرمز حجر الفيروز إلى القوة والسيطرة، والنشاط والحيوية والحظ السعيد، والحماية من التعرض للمخاطر، لذلك فهو يتماشى مع الشخصيات التى تمتلك سلام داخلي، وشجاعة وعطاء وابداع وابتكار، ويحبون الحرية.

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