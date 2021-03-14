ما هى رمزية الأحجار الكريمة التي تستخدمها السيدات؟

التوباز الذهبي:

الزمرد:

الياقوت الأحمر:

حجر الزفير الأزرق:

حجر الفيروز:

تحرص الكثير من الفتيات على اقتناء حجر كريم وترتديه سواء في سلسلة أو خاتم ويكون معها طيلة حياتها وتتفاءل به دائمًا، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للجوهرة.خبيرة الموضة مروة القاضي، تحدثت لـ«الدستور»، عن رمزية كل حجر من الأحجار الكريمة المعروفة التي ترتديها السيدات كمجوهرات.حجر التوباز باللون الذهبي يرمز الى الأرض وزراعة القمح والخصوبة والخير، ويرمز في علم الاحجار إلى الراحة والنقاء والاستقرار وقوة الشخصية، لذلك فهو يتماشى مع الشخصيات الطيبة واللطيفة في التعامل، والتى تمتلك عاطفة قوية، ولديها إرادة قوية، وناجحة.حجر الزمرد يرمز الى الحب والمشاعر الصادقة والأمل والتفاؤل والثقة بالنفس والقوة، لذلك فهو يتماشي مع الشخصيات التى لا تعرف اليأس، وتواجه كل الصعاب، وتكون حريصة على إنجاز كل شيء على أكمل وجه.يرمز حجر الياقوت الأحمر الى الشجاعة والقوة والرخاء والكرم، لذلك فهو يتماشى مع الشخصيات القوية والحكيمة والواثقة بنفسها، والرومانسية.يرمز حجر الزفير الأزرق الى الرقة والمرح والتفاؤل لذلك فهو يتماشى مع الشخصيات الإيجابية والحكيمة والاجتماعية والاى تمتلك طاقة حب كبيرة.يرمز حجر الفيروز إلى القوة والسيطرة، والنشاط والحيوية والحظ السعيد، والحماية من التعرض للمخاطر، لذلك فهو يتماشى مع الشخصيات التى تمتلك سلام داخلي، وشجاعة وعطاء وابداع وابتكار، ويحبون الحرية.