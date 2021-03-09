رئيس النواب الليبى يطلع على المشاكل الخدمية فى سرت

اطلع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، من قبل رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، على المشاكل الخدمية بالمدينة من نقص الوقود والسيولة.وأشاد صالح- وفقًا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية- بالدور التاريخي لمدينة سرت وأهمية الموقع الجغرافي لها، واطلع على المشاكل الخدمية بالمدينة من نقص الوقود والسيولة، وغيرها من المشاكل لتتم معالجتها وحلها مع السلطات التنفيذية.وأثنى صالح على استقبال مدينة سرت واحتضانها لجلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطني.