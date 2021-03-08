انتهاء جلسة النواب الليبي في سرت دون اعتماد الحكومة الجديدة

انتهت جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة سرت، مساء الإثنين، بتعليق الجلسة حتى صباح غد الثلاثاء لإجراء مزيد من المشاورات وتحديد جدول أعمال الجلسة.تأتي هذه الجلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والذي اختير من قبل مشاورات الحوار السياسي الذي رعته البعثة الممية إلى ليبيا، ومن المقرر أن يصوت النواب غدًا على مدى منح الثقة للحكومة الجديدة أم لا وسط خلافات على الشخصيات التي ضمها للحكومة الجديدة.ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال كلمته اليوم بالجلسة، إلى تجاوز العقبات لإنجاز تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، داعيًا إلى طي صفحة الانقسامات ورفض إقصاء أو تهميش أي طرف في المرحلة المقبلة.