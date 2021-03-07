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الثقافة

سعيد بدوي: ليس شرطًا أن يكون «الكاريكاتير» سخرية

الأحد 07/مارس/2021 - 09:56 م
سعيد بدوي
سعيد بدوي
آلاء حسن
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"فضفضة من ذهب" كان آخر معرض للفنان سعيد بدوي، الذي افتتحه في يناير الماضي، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، وهو أحد رسامي الكاريكاتير في مصر، وهو عضو نقابة مصممي الفنون التطبيقية، وعضو الجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير، شارك في العديد من معارض الكاريكاتير في مصر وخارجها.

وقال سعيد بدوي عن آخر معارضه "فضفضة من ذهب"، إنه أعاد صياغة اللوحات التي يراها في الشارع المصري بهذا المعرض، مشيرا إلى أن كل لوحة معبرة بطريقة معينة، وتتمتع بنوع من الفضفضة، برسم الناس في شكل كاريكاتوري باسم بدمجه بين هذه اللوحات التشكيلية والكاريكاتير، بأمور أثارته وأراد التعبير عنها.

وعن الكاريكاتير في الوقت الراهن؛ أوضح لـ"الدستور" أن سوق الكاريكاتير انخفض أو اختفى في معظم الجرائد، داعيا المسئولين لإقامة أسبوع للكاريكاتير، تكون الشوارع ممتلئة بلوحات مبهجة، ويكون فيه نوع من السعادة والمرح.

ويأمل بدوي أن هناك طفرة قوية ستحدث لفن الكاريكاتير، مشيرا إلى أنه على الرغم من اتجاه العديد من رسامي الكاريكاتير لرسوم الأطفال، إلا أنه سيحدث تغيير بالتدريج سواء بالمعارض الفنية، أو الجمعية المصرية للكاريكاتير التي تلعب دورا كبيرا.

وطالب وزارة الثقافة بالنظر إلى فن الكاريكاتير، بإصدار مجلة للكاريكاتير، كما طالب الجرائد بإصدار ملحق شهري للكاريكاتير، لإعادة إحياء الكاريكاتير من جديد، مضيفا أنه يلعب دورا مهما جدا، إذ يمكنه إعادة البسمة للشعب المصري، فالكاريكاتير نشاط وحيوية، وله هدف ورؤية ورسالة مهمة في الحياة اليومية، وليس شرطا أن يكون سخرية، لكنه قد يكون تمجيدا لأشياء عديدة كاللاعب محمد صلاح والدكتور مجدي يعقوب.

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