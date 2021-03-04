الأمم المتحدة تعتزم إرسال فريق مصغر إلى ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، اعتزامها عن إرسال فريق متقدم مصغر إلى ليبيا، وفقًا لتوصية الأمين العام، الواردة في تقريره المؤرخ في 29 ديسمبر 2020، وبعد طلب مجلس الأمن في 4 فبراير الماضي.وأشارت في بيانها، إلى أن الفريق المتقدم يساعد في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتوفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها. وسيعمل الفريق أيضًا على تهيئة المعلومات اللازمة للتقرير الذي طلبه مجلس الأمن.ويرفع الفريق المتقدم تقريره الخاص بالنتائج التي توصل إليها إلى المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام المساعد، منسق البعثة، وفقًا لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.