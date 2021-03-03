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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاؤل طلاب ثانية ثانوي بشبرا بعد الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:20 م
امتحانات طلاب ثانوي
امتحانات طلاب ثانوي
حسام عسل - تصوير: إسلام محمود
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انتهى منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس حي شبرا مصر، من أداء امتحان الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية للفصل الدراسي الأول بالنظام الإلكتروني بواسطة أجهزة «التابلت» وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد الطلاب بمستوى الامتحانات، حيث قال أحد الطلاب يدعى ياسين إنه رغم عدم حبه في مادة الرياضيات وكتب في رغبة التشعيب أنه يريد الالتحاق بالقسم الأدبي إلا أنه استطاع أن يجيب على الأسئلة بكل سهولة.

من جانبها قالت سلمى طالبة بمدرسة شبرا الثانوية بنات، إنها كانت قلقة من الرياضيات لكنها تفاجأت بمستوى الامتحان الذي جاء بمستوى الطالب المتوسط وتتمنى أن تأتي الفيزياء مطمئنة كالرياضيات وعن اللغة الفرنسية قالت كانت سهلة للغاية.

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