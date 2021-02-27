كشف ملابسات فيديو دهس أخ لشقيقته⁮ فى الشرقية

كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تداول فيديو عبر «فيس بوك» يدهس فيه أحد الأشخاص شقيقته ويشرع في قتلها بسيارة بنطاق دائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية.وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من إحدى المواطنات مقيمة بدائرة المركز بقيام شقيقها مقيم بدائرة المركز بقيادة سيارته الخاصة واصطدامه بها حال تواجدها بأحد الشوارع العمومية بدائرة القسم لوجود خلافات بينهما «ميراث» ما أدى إلى إصابتها بالتواء بالساقين، وتم نقلها للمستشفى وخروجها عقب تلقيها العلاج اللازم.وبسؤال المصابة أيدت ما جاء بالفحص، وقررت قيام شقيقها بالاصطدام بها عمدًا لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم.