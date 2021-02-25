إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 112.5 مليون

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 112 مليونا و536 ألفا و726 حالة.وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة -حسبما ذكر موقع جامعة جونز هوبكنز الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى مليونين و497 ألفا و263 حالة.