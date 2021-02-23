هيئة البريد تطلق منظومة جديدة مميكنة للشحن والعمليات اللوجستية

أطلقت هيئة البريد المصري، اليوم، منظومة جديدة لإدارة العمليات اللوجستية وتسليم الشحنات والطرود بشكل تجريبي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والجغرافية المكانية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية بالتعاون مع شركة سوفتك إنترناشونال المتخصصة في المنصات الإلكترونية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم خدمات تسليم طرود التجارة الإلكترونية في محلات الإقامة بجودة عالية وبكل سهولة ويسر.وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن إطلاق المنظومة الجديدة يأتي في إطار دعم خطط الدولة لدعم وتنمية خدمات التجارة الإلكترونية وتطبيق استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير جودة الخدمات للمواطنين بعد تنفيذ خطة التطوير المتكاملة التي ينفذها البريد المصري، والتي شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بهدف تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بأعلى جودة.وأوضح رئيس البريد المصري أن المنظومة الجديدة للشحن والعمليات اللوجستية تقدم العديد من المزايا التي تسهل خدمات التجارة الإلكترونية، مثل توفير خاصية التتبع المباشر للشحنات، حيث سيتمكن العميل من استلام الإخطارات الإلكترونية عبر الرسائل النصية SMS chatbots أو تطبيق البريد المصري، لإخطاره بموعد تسليم شحنته المتوقع، والسماح له بالتواصل مع مندوب توزيع البريد المصري عبر التطبيق، بالإضافة إلى تقديم خدمات توزيع إضافية تعزز الثقة في عمليات التوزيع من خلال استخدام خيارات تأكيد رقمية متعددة، بما في ذلك التوقيع الرقمي وOTP عبر الرسائل النصية SMS والـQR code، والتقاط صور إثبات الشخصية وغيرها.وأكد "فاروق" أن منصة البريد المصري اللوجستية ستدعم صغار الصناع والتجار إلى حد كبير، حيث ستمكنهم من استخدام خدمات البريد المصري اللوجستية وطباعة بوليصة الشحن بكل سهولة، وتسليم الشحنات للبريد المصري لنقلها وتسليمها إلى عملائهم، بالإضافة إلي تحصيل الرسوم عند التسليم وإيداعها في حساب التاجر بالبريد المصري، علاوة على تمكين التاجر من الاطلاع على تقارير شحناته البريدية والمالية لحظة بلحظة.وأشار رئيس البريد المصري إلى أن هذه المنظومة الجديدة تخدم منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر والشركات والأفراد، بالإضافة إلى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل كبير، حيث إنها تساعدهم في توصيل منتجاتهم وتحصيل قيمتها باستخدام أحدث وسائل الدفع النقدية وغير النقدية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية الحديثة، كما توفر المنظومة الجديدة للمندوبين الاتصال الدائم بأنظمة البيانات مثل خرائط شبكة الطرق والتنبؤات المرورية، لتعديل خطوط السير واختيار أفضل البدائل لتوصيل الشحنات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لمواجهة الظروف الطارئة والتحديات اليومية للعمليات اللوجستية للتوزيع.كما أن منظومة البريد المصري اللوجستية المتطورة ستمكن البريد المصري من التحسين المستمر للخدمات اللوجستية، بما يحقق تقليص مهلات النقل والتسليم إلى أقصى حد ممكن، بالإضافة إلى المعالجة الوقائية لأي خطأ متوقع في مراحل التسليم أو النقل، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة، حيث سيتم توفير تقارير تسليم معتمدة ومحدثة عن موقف التسليم لعملاء البريد المصري من التجار والجهات الأخرى والأفراد موضحة بها محاولات التسليم وأسباب عدم التسليم إن وجدت لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة لتنفيذ كافة التحليلات المطلوبة.وأضاف الدكتور شريف فاروق أن المنظومة الجديدة تطبق أعلي معايير الجودة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، حيث توفر المنظومة العديد من البدائل لتلقي الخدمة مثل مكاتب البريد ومراكز التوزيع على مستوى الجمهورية، بالإضافة الي محلات الإقامة كما توفر المنظومة التقارير والتحليلات المختلفة التي تمكن متخذي القرار من التتبع اللحظي لعمليات وإجراءات الشحن وتتبع الشحنات ومندوبين الخدمات والسيارات إلكترونيًا.