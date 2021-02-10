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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «مسبار الأمل» مرحلة مهمة لدخول العرب عصر الفضاء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:16 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بنجاح دولة الإمارات العربية في وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ، معتبرًا هذه الخطوة بانها بادرة أمل ومرحلة مهمة لدخول العرب الى عالم الفضاء.

وقال زين الدين، في بيان، إنه بعد نجاح مسبار الأمل في الوصول لكوكب المريخ أصبح لدينا تفاؤل كبير بتحقيق المزيد من النجاحات لدى الدول العربية لدخول عالم الفضاء.

ووجه النائب التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على هذا الإنجاز التاريخي، معتبرًا هذه الإنجاز بأنه لجميع الدول العربية وليس لدولة الإمارات العربية المتحدة وحدها.

وفى وقت سابق، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وصول مسبار الأمل إلى مداره فى كوكب المريخ وتلقى مركز بن راشد للفضاء أول إشارة، وبذك تصبح الإمارات خامس دولة تصل إلى الكوكب الأحمر وتعد الرحلة الشاقة التى قطعها المسبار على مدار الـ 7 أشهر الماضية منذ إطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، أول مهمة إلى المريخ تقوم بها دولة عربية ومسلمة وقطع المسبار مسافة 493.5 مليون كيلومترًا.

وبحسب وسائل اعلام اماراتية، الوصول ليس نهاية الرحلة بل هو بداية لأخطر مراحل مهمة المسبار وأكثرها دقّة، نظرًا لكونها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام منظومة المسبار الذي تم تصنيعه بالكامل ولم يتم شراء أي جزء منه.

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